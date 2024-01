Pix: Empresária recebe quase R$ 50 mil por engano e devolve valor

Uma empresária chamada Isabela Bosco, que mora em Nerópolis (GO), ganhou destaque após receber um Pix de R$ 48,799 por engano e devolver o valor. A transferência bancária aconteceu na última terça-feira (16).

Bosco tem 28 anos e deu declarações sobre sua atitude. As informações são do G1.

A jovem admitiu que se assustou e explicou que isso nunca tinha acontecido com ela. Isabela destacou que considera “super normal” a decisão de devolver algo que não é seu.

– Pra mim é super normal, pois estou devolvendo uma coisa que não é minha. Fiquei assustada, nunca me aconteceu isso.

Ela explicou ainda que estava no trabalho quando viu o valor.

– Eu estava no trabalho e esse PIX chegou pra mim inesperadamente. Quando eu vi o valor, me assustei e tirei um print da tela para não perder as informações, já com medo de bloquearem o meu banco. Cheguei em casa, tentei fazer a devolutiva do valor exorbitante, mas automaticamente bloquearam a minha conta.

Isabela teve que procurar uma agência física para resolver o caso.

– Liguei para os canais de atendimento do banco e passei por cinco atendentes, mas não conseguiram resolver e me passaram um protocolo, e disseram que só resolveria na agência da cidade.

A conta dela chegou a ficar bloqueada. A jovem teve dificuldade para encontrar o responsável pela transferência.

– O nome do PIX era uma razão social, a transferência foi feita pelo CNPJ. Com o nome da razão social, eu comecei a saga de procurar na internet. Procurei no google e no Instagram até conseguir encontrar o dono. Consegui entrar em contato informando o que tinha acontecido, no outro dia de manhã, quando eu estava sentada no banco na frente do rapaz que ia resolver a minha situação, o dono da conta me ligou e ele estava desesperado.

Segundo ela, a conta da pessoa que fez o Pix também ficou bloqueada após várias tentativas de recuperar o valor transferido de forma errada. Por fim, o remetente, com a ajuda do gerente do banco de Isabela, conseguiu reaver o dinheiro.

– Eu recebi um áudio dele me agradecendo pela devolução depois do transtorno, ele estava desesperado. Hoje em dia as pessoas tem que parabenizar os outros por fazer o mínimo do que é correto. Eu fiquei muito assustada – disse a empresária.

Fonte:Pleno News/Foto: Pixabay