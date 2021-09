Pixel 6 Pro: conheça funções presentes na câmera do celular

Na última quinta-feira (23), o site XDA Developers revelou detalhes sobre os recursos da câmera do Pixel 6 Pro, obtidos através de uma versão de testes do aplicativo “Google Camera”. O novo celular da dona do Android animou seus entusiastas com seu novo processador proprietário, indicando que a empresa pode estar preparando melhorias sem precedentes nos demais aspectos.

Especificação dos sensores

Especificando melhor seus componentes internos, a fonte afirma que o Pixel 6 Pro contará com três sensores poderosos em seu conjunto traseiro de câmeras, sendo eles o Samsung GN1, de 50 MP (principal); Sony IMX386, de 12MP (ultrawide); e Sony IMX586, de 48 MP (teleobjetivo, com zoom óptico de 4X). Na parte frontal, há o Sony IMX663, de 12 MP — com suporte para dois níveis de zoom digital.

HDR melhorado

Conforme sugere o código do aplicativo, a linha Pixel 6 oferecerá diversos novos recursos para aproveitar seu hardware. Neste contexto, uma das principais novidades é a possibilidade de ajustar manualmente o balanço de branco, durante o registro das imagens, através de curvas — assim como nos programas mais robustos de edição fotográfica.

Esta adição poderá funcionar especialmente bem com as melhorias no sistema de HDR do Pixel 6, desenvolvidas para valorizar uma gama maior de tons de pele. No entanto, ainda não foi confirmado se essas novidades serão limitadas aos desenvolvedores ou se serão acessíveis pelos usuários, como em um modo “profissional”.

Linha Pixel 6 conseguirá avaliar tons de pele com maior precisão, garantindo fotos melhores. (Fonte: Google, XDA Devs / Reprodução)Fonte: Google, XDA Devs

Similarmente, há uma melhoria voltada para aumentar a nitidez das faces identificadas em fotos HDR. A novidade funcionará mesclando uma camada mais nítida ao restante das imagens que compõem o arquivo final, garantindo um resultado com maior nível de detalhes.

Novos efeitos de pós-processamento

Outro recurso que se destaca é chamado pelos desenvolvedores de “magic eraser“, sugerindo que a Google pode estar preparando um efeito de pós-processamento voltado para “apagar” detalhes incômodos em imagens. Essa função já foi observada no aplicativo Google Fotos, contudo, parecia estar abandonada há algum tempo.

Ferramenta de remoção de “imperfeições” já foi observada no Google Fotos e agora pode chegar para a linha Pixel 6. (Fonte: Google, XDA Devs / Reprodução)Fonte: Google, XDA Devs

Recursos experimentais

Além disso, também há outras funções ainda sem muitos detalhes revelados, como “Nima aesthetic”, “Baby mode”, “Frequent faces v2” e “Portrait spotlight”. Porém, estes codinomes podem apenas se referir a componentes já conhecidos pelos usuários, como os filtros em tempo real ou a seleção automática da melhor foto registrada pelo celular.

Fontes

