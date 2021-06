Placas, no Baixo Amazonas, reinaugura reconstruída pelo Estado

Na sexta-feira (18), às 10h, o Governo do Estado entregará a Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Tancredo Neves no município de Placas, região do Baixo Amazonas, no Pará. A unidade foi reconstruída e ampliada para dar acessibilidade e garantir mais comodidade e qualidade de ensino para os estudantes, professores e toda a equipe técnica.



A obra é fruto de um convênio entre a prefeitura de Placas e o Governo do Pará, contemplando salas de aulas climatizadas, sala de informática, laboratório multidisciplinar, quadra de esporte coberta e espaço de convivência.



A instituição atende 803 alunos nas modalidades de ensino médio regular (1ª a 3ª série), Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Sistema Educacional Interativo (SEI). Além disso, a escola leciona na modalidade de ensino fundamental, atendendo 808 alunos, sendo este quantitativo, referente à rede municipal.



Além do chefe do executivo estadual, também participará da cerimônia de entrega a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Com mais esta entrega, o Governo do Pará, por meio da Seduc, alcança o número de 65 unidades de ensino entregues, desde janeiro de 2019, reforçando o compromisso com a educação em todo o Pará.

Foto: Reprodução / Divulgação