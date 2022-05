Planejamento Estratégico otimiza Gerências Regionais da Adepará

Encontros abordam ferramentas para o acompanhamento das metas, a organização de planos de execução e os resultados

As gerências regionais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) começaram a ter reuniões para ampliar a eficácia no desempenho das atividades visando a atingir as metas previstas no Plano Plurianual do ano de 2022.

Por meio da Coordenadoria de Planejamento, a Agência realizou o reuniões de Gestão Estratégica nas Gerências Regionais de Capitão Poço, Abaetetuba, Tucuruí, Capanema, Castanhal e Soure.

De acordo com o coordenador de Planejamento da Adepará, fiscal estadual agropecuário, Rogério Lourenço, a intenção é repetir o êxito alcançado na execução das metas previstas, a exemplo do que ocorreu em 2021.

“Realizamos uma ampla discussão interna sobre as temáticas atuais do PPA vigente, seus alcances e resultados e a atuação local da defesa e inspeção pecuária. O importante é o fortalecimento institucional da Agência, visando o pleno cumprimento de sua missão. Isto envolve primordialmente a área operacional, a “ponta”, em que estão as Gerências Regionais”, frisou Lourenço.

Durante as reuniões, a dinâmica proposta objetivou integrar as ações planejadas para o ano de 2022, com a realidade de cada Gerência Regional, por meio de repasse de ferramentas gerenciais para o correto acompanhamento das metas, organização de planos de execução e avaliação de resultados.

As ferramentas de gestão objetivam também, auxiliar a representação das Gerências Regionais junto aos municípios em que atuam, fortalecendo assim a presença da Adepará em todo o Estado.

Na programação, foi apresentada a metodologia OKR (Objetivos por Resultados Chaves) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as Estatísticas Agropecuária Municipais e os Resultados produzidos pela Adepará nos municípios das Regionais no cumprimento do Plano Plurianual 2020-21, Abordagem da Gestão por Resultados aplicado ao Plano Plurianual 2022 e as Ferramentas para Execução, Acompanhamento e Avaliação de Metas para o ano de 2022.

Para os gerentes regionais, que já participaram do treinamento, tomar conhecimento das ferramentas de gestão e fazer uso delas na administração pública traz avanços e melhora o desempenho das gerências regionais.

“Esse treinamento foi importantíssimo, deu ânimo à equipe, mostrou o progresso da nossa regional. Isso traz incentivo e também um olhar renovador. É de fundamental importância para cada uma das regionais, em especial a regional de Capanema, porque contribui com o desenvolvimento do trabalho e com o alcance de metas para o ano de 2022”’, disse Jaqueline Rocha, gerente da Regional da Adepará de Capanema, no nordeste do estado.

Até o final do ano, as 20 gerências regionais da Agência serão contempladas com as reuniões.

Texto de Rosa Cardoso (Ascom Adepará)

Por Governo do Pará (SECOM)