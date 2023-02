Planetário do Pará promove evento gratuito  ‘Mulheres e Meninas na Ciência’ na segunda-feira (13)

Neste próximo sábado (11), é celebrado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em promoção da equidade de gênero na Ciência, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos na Agenda 2030.

E para comemorar esta data, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com o coletivo feminino Tainá-Kan, realiza o evento “Mulheres e Meninas na Ciência 2023”, com o tema Visibilidade e Representatividade na Ciência da Amazônia, no dia 13 de fevereiro, de 9h às 14h, no Centro de Ciências e Planetário do Pará.

A atividade pretende dar foco ao papel e às contribuições das mulheres nas redes de pesquisa científica e tecnológica na Amazônia e o Público são estudantes de nível superior e demais interessados na temática.

A programação vai contar com uma mesa redonda com mulheres atuantes na ciência e apresentações orais, os interessados poderão se inscrever, de forma gratuita, pelo formulário de inscrição.

As apresentações terão duração máxima de 15 minutos, para que as pesquisadoras possam contar um pouco da sua trajetória como mulher na ciência

O Planetário do Pará tem como missão difundir, promover e aplicar o conhecimento em ciências, por meio de uma maior interação com os visitantes do espaço, a fim de oportunizar o desenvolvimento científico e sociocultural da população paraense.

Foto: Márcio Dias / Arquivo UEPA

SERVIÇO

Mulheres e Meninas na Ciência 2023 – Visibilidade e Representatividade na Ciência da Amazônia

Aberto ao público

Data: 13/02, de 9h às 14h.

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará, na Av. Augusto Montenegro, s/n, Km 03, Mangueirão, Belém.

Inscrição online aqui.

Foto: Laís Teixeira / UEPA