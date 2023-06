Planetário está recebendo inscrições para o VI Concurso Ciência e Arte

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPA), está recebendo inscrições para o VI Concurso Ciência e Arte, que tem como objetivo incentivar reflexões sobre o uso consciente de recursos naturais, por meio da arte gráfica.

O concurso será na modalidade tirinhas, com o tema “Planeta Terra e Sustentabilidade: o Futuro em Nossas Mãos”, e com as submodalidades; técnicas livres de desenho ou pintura ( desenho ou à mão livre, sem utilização de recursos digitais) e recursos gráficos digitais.

As inscrições são online e gratuitas. Os interessados podem concorrer nas categorias infantil (6 até 12 anos), juvenil (13 aos 17 anos), adulto (dos 18 anos até 59 anos) e sênior (60 anos em diante). A inscrição estará aberta até o dia 1° de agosto, por meio de formulário, disponível no link. A tirinha deve ser anexada ao formulário e deve estar em formato JPEG ou PNG, com tamanho de até 15 MB. Cada concorrente poderá participar com apenas uma tirinha.

Confira o Cronograma:

Divulgação e Período de inscrições: 31/05 a 01/08/2023

Resultado Preliminar dos Inscritos: 03/08/2023

Período para recurso de inscrições não homologadas: 04/08/2023

Resultado final dos inscritos: 09/08/2023

Período de avaliação: 10 a 29/08/2023

Resultado preliminar dos vencedores: 01/09/2023

Período de recurso: 02/09/023

Resultado final: 12/09/2023

