Planetário reabre para visitas presenciais, com agendamento

O Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará (Uepa) reabriu na última quinta-feira (16), e na retomada das visitações recebeu os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rodrigues Pinagé. Após um ano sem receber as visitas programadas de escolas, em razão da pandemia do novo coronavírus, o espaço voltou às atividades presenciais com uma série de mudanças e protocolos sanitários.

Até o início do ano de 2020, o planetário recebia turmas de no máximo 50 alunos, mas agora o limite estabelecido é de 30 a 35 pessoas. O uso de máscaras é obrigatório e há álcool em gel disponibilizado nos ambientes. De acordo com a coordenadora pedagógica do planetário, Alice Sousa, todos os cuidados sanitários foram mantidos para proporcionar uma experiência boa e segura aos alunos. “Nós nos organizamos dentro dos protocolos de segurança, mantendo o distanciamento e usando álcool em gel. Nesta primeira visita todos os alunos estavam de máscaras e além desses protocolos, nós ficamos com o sentimento de alegria de poder recebê-los novamente”, comemorou a coordenadora.

A professora responsável pelos alunos do 5° ano, Aline Valente, ressaltou a importância de apresentar aos alunos um espaço não formal de educação, como o planetário. “Hoje os meus alunos puderam vivenciar na prática tudo o que eles aprendem em sala de aula. Então para nós, a visita foi muito especial, pois nós sabemos o quanto é importante eles adquirirem mais conhecimento”, afirmou.

A programação realizada no planetário conta com experimentos químicos, jogos matemáticos, explicações sobre Astronomia e uma viagem pelo mundo da Biologia, além de uma experiência espacial na cúpula Kwarahy.

Serviço

Dias de visita: terças e quintas-feiras

Horário: 9h às 15h

E-mail para agendamento: agenda.planetario@uepa.br

WhatsApp para agendamento: 32166 303.

Texto: Sandy Brito/Ascom Uepa

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Foto: NAILANA THIELY / ASCOM UEPA

Fonte: Agência Pará