Planetário volta a receber o público em visitas livres neste mês de maio

Neste mês de maio, o Centro de Ciências e Planetário (CCPPA) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) estará de portas abertas para receber visitas de pessoas que não estão vinculadas aos agendamentos prévios, de escolas ou grupos institucionais.

Todas as quartas-feiras e aos sábados, o publico em geral pode fazer as visitas que serão feitas no espaço do Centro de Ciências e na Cúpula Kwarahy. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o espaço e os experimentos que englobam com a astronomia e estão relacionados com as áreas da Física, Química, Matemática e Biologia.

Serão realizadas sessões interativas e projeções do céu de Belém, na parte da cúpula. No local é oferecido a população a oportunidade de ter os conhecimentos em um espaço não escolar.

Serviço:

Centro de Ciências e Planetário do Pará

Local: Av. Augusto Montenegro, s/n, Km 3. – Mangueirão

Data: Todas as quartas-feiras e sábados.

Horário: quarta-feira de 9h às 11h e de 15h às 17h, e no sábado de 9h às 11h

Valor: R$ 10 e R$ 5 reais (meia entrada)

Foto: Nailana Thiely/ Ag. Pará