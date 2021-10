Plano Estadual de Segurança Pública do Estado do Pará tem como proposta combater a criminalidade no estado

A OAB-PA esteve presente nesta quinta-feira (14) na reunião de apresentação do Plano Estadual de Segurança Pública do Estado do Pará, representada pelo Presidente da Comissão de Segurança Pública, Brenno Miranda.

A reunião foi dirigida pelo Secretário Adjunto de Gestão Operacional, Luciano Oliveira, e a apresentação do Plano foi realizada pelo Diretor do Núcleo de Gestão por Resultados, Major Garcia.

O Plano apresentado ainda é uma prévia e está aberto a proposições dos órgãos convidados para reunião temática de hoje, que contou com a presença da Polícia Civil, Polícia Militar, Detran, Sefa, Seplad, Seap e SDDH.

Na prévia foram apresentadas, diversos objetivos e metas que contribuem para o combate da criminalidade e melhoria da sensação de segurança no estado.

Na próxima semana, a Comissão de Segurança Pública fará reunião para compartilhar o plano a seus membros e compilar as proposições pertinentes a serem encaminhadas à Secretaria de Segurança Pública do Pará.

