Planos terão que autorizar testes de covid-19 de forma imediata, diz ANS

Depois de mais de 1 ano de pandemia, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disse nesta 3ª feira (13.abr.2021) que os planos de saúde precisam autorizar imediatamente a realização do teste RT-PCR quando houver solicitação e cumprimento dos requisitos. Eis a íntegra (105 KB). Antes da determinação, as operadoras demoravam até 3 dias para permitir o exame.

A mudança foi feita depois que a agência alterou a DUT (Diretriz de Utilização) para realização do exame. O novo rol de procedimentos entrou em vigor em 1º de abril. “A medida busca agilizar a realização desse tipo de exame, considerado o mais eficaz para identificar e confirmar o vírus da covid-19 no início da doença”, afirmou.

Março foi o mês em que a covid-19 mais matou no Brasil. O 1º caso no Brasil foi registrado em fevereiro de 2020. Nesse intervalo todo de tempo, as diretrizes da ANS não tinham exigência de autorização célere.

Os planos de saúde podiam demorar até 3 dias úteis para garantir o atendimento, segundo a agência. “O exame RT-PCR tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde na segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência”, disse em nota.

Fonte: Poder 360