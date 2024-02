Plantel azulino fica sem carnaval visando o jogo de quarta, contra o Tapajós

Desde ontem, sábado, 10, o Clube do Remo está realizando treinamentos com o técnico Sérgio Catalá no Estádio Evandro Almeida visando a partida contra o Tapajós, válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024, que havia sido adiada da Arena Verde, em Paragominas, pela Federação Paraense de Futebol. Mais do que nunca, o Leão deve pontuar, depois de ter perdido no jogo clássico contra a Tuna Luso Brasileira, na última quinta-feira, 08, por 3 a 2, quando caiu para o quarto lugar de seu grupo na tabela de classificação. Na ocasião, o Remo também perdeu a invencibilidade no certame e a Águia do Souza assumiu a vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Payasandu.

Os treinos estão ocorrendo, regularmente, no horário de 9h, mas na Terça-Feira Gorda de Carnaval, dia 13, será às 16h.

O confronto com o Tapajós será às 20h da Quarta-Feira de Cinzas, dia 14, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, com transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo