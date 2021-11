Plantio de mudas marca avanço do plano de arborização e 30 anos da Comus

Avançar com o plano municipal de arborização, valorizar o servidor público e comemorar o aniversário de 30 anos de criação da Coordenadoria de Comunicação Social de Belém (Comus). Esses foram os objetivos da ação da Prefeitura de Belém que plantou 40 mudas de miriti no Portal da Amazônia em Belém na manhã desta sexta-feira, 05.

“A ideia é transformar Belém em, realmente, uma cidade verde e bem arborizada. Para isso, a participação do servidor é fundamental no sentido que o servidor não é só a pessoa que vai plantar, mas sim que vai participar ativamente da política pública de arborização”, disse o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, que acompanhou o plantio das mudas no Portal da Amazônia.

A agenda reuniu na orla de Belém servidores e titulares de diversas pastas municipais que tiveram a oportunidade de deixar um legado ambiental para a cidade, plantando ao longo de todo o Portal da Amazônia mudas que deverão ajudar a aumentar o número de árvores na cidade, que atualmente é considerado baixo segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

“A Prefeitura de Belém assumiu todo esse custo para o plantio de árvores na cidade e isso não é algo barato. Nós pretendemos plantar árvores em diversos pontos da cidade, iniciando pelos principais corredores de Belém e para essa fase estamos disponibilizando 40 mil mudas. Nós estamos com a meta de plantar 35 mil mudas por ano para totalizar 150 mil mudas até o final do governo”, explicou o secretário de Meio Ambiente de Belém, Sérgio Brazão, que foi o responsável por garantir as mudas.

Participaram da ação diversos órgãos municipais como a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Juventude,Esporte e Lazer (Sejel), as Coordenadorias de Diversidade Sexual (CDS), de Relações Internacionais (Corint) e Antirracista (Coant), e as pastas responsáveis pela atividade, Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) e as Secretarias de Meio Ambiente (Semma) e de Administração (Semad). Participaram ainda os representantes das instituições Amigos da Orla e da Associação dos Moradores do Portal da Amazônia.

Para a secretária municipal de Administração, Jurandir Novaes, “a plantação de árvores é um projeto estratégico do governo e a participação do servidor em ações como essas é fundamental para valorizá-los e garantir cidadania a eles para além do serviço público”. Jurandir complementa dizendo que a prefeitura quer que o servidor participe dos projetos estratégicos de governo de maneira mais ativa, como no caso do plano de arborização de Belém.

Comus completa 30 anos – A ação de plantio das 40 mudas de miriti também marcou as comemorações do aniversário de fundação da Coordenadoria de Comunicação Social de Belém (Comus), pasta responsável por administrar todas as políticas de comunicação, relações públicas e cerimonial do governo. A coordenadora de Comunicação Social, Keyla Negrão, esteve presente na agenda acompanhada dos demais servidores da coordenadoria.

Um desses servidores é o fotógrafo da Comus, João Gomes, que já trabalha no órgão de comunicação da Prefeitura de Belém há mais de 30 anos. “Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte da Comus, quando eu entrei aqui ainda nem existia a Comus, era somente uma assessoria de comunicação da prefeitura. Fico feliz em ter visto todas essas mudanças”, declara João Gomes.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, também destacou a importância da Comus dentro do governo. “Todas as ações do governo são divulgadas pela Comus, mas ela não se limita a isso. Ela é responsável por promover uma interlocução do governo com a sociedade e garantir que as pessoas fiquem bem informadas sobre o governo e participem dele também”, pontuou Edilson.

Texto: Fabricio Lopes

Foto: Joyce Ferreira – Comus