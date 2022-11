PlayStation VR2 chega ao Brasil em fevereiro pelo preço de um PS5

O PlayStation VR2 teve a sua data de lançamento revelada nesta quarta-feira (2). A segunda versão do óculos VR da Sony chega no Brasil em 22 de fevereiro e pelo preço de R$ 4.499,99 — o mesmo que um PlayStation5. O valor inclui o headset, controles PS VR2 Sense e fones de ouvido estéreo.

Junto do PSVR 2, a Sony também trará novos títulos para o seu acessório de realidade virtual. No total, serão 11 jogos estreando em 23 de fevereiro. O lançamento terá um bundle do PSVR 2 com o jogo Horizon Call of the Mountain por R$ 4.799,90.

PlayStation VR2: mais imersão com novos sensores

Para deixar o seu novo óculos de realidade virtual mais imersivo, a Sony utilizará quatro câmeras e um sensor infravermelho no PSVR 2. Com esses equipamentos, o monitoramento dos olhos do jogador foi aprimorado. Com isso, o usuário poderá mudar a direção da câmera somente mexendo os olhos — sem precisar mexer a cabeça. De fato, a ideia traz mais realismo para o uso do VR.

Na parte de tela, com taxa de atualização de 90 Hz e 120 Hz, o PlayStation VR2 possui painéis do tipo OLED com 2000×2040 pixels. Os jogos compatíveis com o acessório serão capazes de rodar com resolução 4K. O campo de visão, segundo a Sony, é de 110 º.

Os controles Sense VR2, joystick do PSVR 2, terão mecânicas do DualSense, sua contraparte para o PlayStation 5. O Sense terá gatilhos adaptáveis e retorno tátil — recurso que entrega ao jogador uma resposta com base no movimento e gameplay do jogo. O PSVR 2 também terá um motor de vibração no headset.

Preço de PS5 e jogos variando

O preço do PSVR 5 está na mesma faixa do PlayStation 5. Os valores dos jogos também são bem similares. No site da Sony, você consegue encontrar jogos entre R$ 375 (os mais topo de linha) e R$ 20, contando também com jogos gratuitos.

Além dos jogos exclusivos, o headset PlayStation VR2 também poderá ser usado em outros títulos compatíveis para uma jogabilidade mais imersiva — algo que já acontece, por exemplo, no Resident Evil 7.

Fonte: IG Tecnologia/Foto: DIVULGAÇÃO/SONY