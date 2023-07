Plenária vai debater políticas para pessoas com deficiência no Pará

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) realiza na próxima quinta-feira, 03, uma grande reunião para debater políticas públicas voltadas a pessoas com diversos tipos de deficiência. O encontro “Políticas para pessoas com deficiência: encontro com mães e outros familiares” acontecerá a partir das 18h, no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC), na Avenida Almirante Barroso, 1765, no bairro do Marco.

“A plenária é uma forma de aprofundar o diálogo com as pessoas com deficiência e familiares, em especial com as mães que estão buscando direitos e avanços para o atendimento dos filhos, a fim de que possamos contribuir por meio do nosso mandato, seja protocolando projetos de lei que possam trazer melhorias à vida das pessoas, seja organizando sessões e audiências públicas para reunir o poder público e a sociedade nos debates dos temas que nos são caros”, explica a deputada Lívia.

A plenária acontece no mês do Agosto Laranja, período voltado à conscientização da Esclerose Múltipla (EM), doença autoimune que mais acomete jovens no mundo. Por sinal, Lívia Duarte é autora do projeto de lei, em trâmite na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), que visa reconhecer a EM como deficiência no estado do Pará. Além disso, ela é autora do projeto que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Espectro Autista (TEA), que também dispõe sobre a expedição da carteira de identificação da pessoa com TEA e assegura direitos à gestante com TEA.

Estão convidados à plenária os representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo do Ministério da Saúde (CEPAMS/MS), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Secretaria de Saúde do município de Belém (Sesma), Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), Projeto Aprende da Universidade Federal do Pará (UFPA), Projeto TEA da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), ONG AMORA, Grupo de Apoio a Pessoas com Esclerose Múltipla (GAPEM), Associação dos Surdos de Belém (ASBEL), Centro de Referência em Inclusão Educacional ‘Gabriel Lima Mendes’ (CRIE), Associação de e para Cegos do Pará (ASCEPA), Unidade Educacional Especializada (UEES) José Álvares de Azevedo e Associação Paraense de Esclerose Múltiplas (Briseida), entre outros.

Também estão sendo esperados parlamentares e representantes da Defensoria Pública do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), entre outros.

