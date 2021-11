PM apreende cerca de 100 kg de drogas em Santarém e prende dois suspeitos

Ediclei Cleber Frota Aguiar e Jean Pierre Mendonça Pinheiro foram presos por suspeita de tráfico de drogas em uma operação da Polícia Militar, na avenida Dom Frederico Costa, na grande área da Prainha, na noite de quarta-feira (3) em Santarém, no oeste do Pará.

Uma grande quantidade de drogas foi encontrada em duas caixas no porta-malas de um veículo, modelo Onix, de cor preta. A Pólicia Civil calcula em mais de 100 quilos de droga, mas somente nesta quinta-feira (4) haverá pesagem dos entorpecentes. A PM chegou até os suspeitos por meio de uma denúncia anônima.

Durante a abordagem, um dos suspeitos disse que era motorista de aplicativo e que apanhou o passageiro, sem saber o que ele colocou no porta-malas.

Ao verificar as caixas, os policiais se depararam com vários tabletes de droga, possivelmente maconha prensada. O material entorpecente vai passar por análise no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Os dois suspeitos foram conduzidos até à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e apresentados ao delegado plantonista, Lucivelton Santos, para os procedimentos legais.

A polícia continuou com a operação, uma vez que havia informação de um carregamento estaria em andamento no porto do DER, na Prainha.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Tv Patrulheiro