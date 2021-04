PM apreende drogas, dinheiro e munições no bairro da Sacramenta, em Belém

Drogas, dinheiro e munições foram apreendidos por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar no bairro da Sacramenta, em Belém. O resultado da ação foi divulgado nesta terça (27).

Segundo a PM, equipes do Batalhão Águia realizavam policiamento na passagem Júlia Ramos no último sábado, quando abordaram um homem que tentou fugir para dentro de uma casa ao perceber a chegada dos militares. Com ele foi encontrada uma porção de drogas.

Depois disso, os policiais encontraram um outro homem que portava quase 2 kg de maconha, porções de óxi e cocaína e munições de variados calibres de armas de uso exclusivo de forças policiais.

No local, os policiais ainda encontraram seis celulares, dois tablets, uma balança de precisão, papel filme para embalagem de drogas e um rádio de comunicação.

Todo o material apreendido foi apresentado junto dos suspeitos na Delegacia da Sacramenta, para a realização dos procedimentos de competência da Polícia Civil.

Fonte: G1/PA

Foto: Reprodução / PM-PA