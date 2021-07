PM apreende mais de 400 petecas de pasta base de cocaína em Belém

A Polícia Militar prendeu um homem que estava com 435 petecas de pasta base de cocaína nesta segunda (12) no bairro da Cabanagem, em Belém. A ocorrência foi atendida por militares do 24º Batalhão de PM (24º BPM).

A ação ocorreu na Operação “Martelo e Bigorna”, quando militares que faziam rondas pela pass. São Francisco se depararam com dois homens suspeitos que, ao perceberem a presença da PM, tentaram fugir pulando muro e telhado de várias residências.

Segundo a PM, os policiais fizeram cerco e conseguiram capturar um dos suspeitos. No momento da abordagem, ele foi flagrado com 25 petecas de pasta base de cocaína prontas para a venda. Ao ser questionado, ele confessou ter mais papelotes e levou os policiais até uma residência abandonada onde escondia o restante da droga.

Ao chegarem no local informado, os policiais encontraram 410 papelotes de pasta base de cocaína. A droga foi apreendida e apresentada junto com o suspeito na Seccional da Cabanagem.

A PM disse que continua as rondas na área a fim de localizar os outros envolvidos.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Reprodução / PM-PA