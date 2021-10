PM apreende mais de meia tonelada de cocaína e prende dois suspeitos de tráfico em Capanema

Policiais militares do 11° Batalhão da PM (11° BPM) prenderam um homem e uma mulher e apreenderam mais de meia tonelada de entorpecentes em uma abordagem neste sábado (30), no município de Capanema, na região nordeste do Estado.

Os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de invasão a domicílio, no conjunto Dr. Raimundo Caeta, e durante as verificações perceberam uma movimentação suspeita em uma residência próxima à casa que havia sido invadida. Os agentes, com a permissão do proprietário, fizeram buscas nos cômodos e nada foi encontrado, contudo foram notadas pegadas na parede embaixo de um acesso ao forro da casa.

Os militares fizeram buscas no forro e encontraram vários pacotes com cocaína, que somavam 509 quilos da droga. Além da cocaína foram apreendidos três aparelhos celulares, uma máquina de prensa a vácuo, R$ 532,03 e outros produtos utilizados na fabricação e embalagem do entorpecente.

Duas pessoas que estavam na casa foram presas e encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.

*Texto do Sargento Édson Costa (Ascom PM).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação