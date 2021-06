PM Aprende garota de 16 anos acusada de atrair bombeiro militar para a morte em Ananindeua

SEGUNDO INFORMAÇÕES ELA NAMORAVA CHEFE DE FACÇÃO CRIMINOSA E FEZ UMA “CASINHA” PARA O SOLDADO BOMBEIRO ALLAN TADEU.

A mulher que estava com o bombeiro militar Alan Neto na noite de seu desaparecimento, uma adolescente de 16 anos. Foi “apreendida” por policiais militares do 29° batalhão, nesse final de manhã de quarta feira (16) e apresentada na delegacia de homicídios. A mãe da garota, também foi levada para acompanhar a menor.

Na noite do crime, testemunhas afirmam que o bombeiro gritava e implorava por socorro, mas nada podiam fazer, devido o local ser comandado pelos bandidos. O motivo do do crime seria para roubar a pistola do Bombeiro Militar, mas isso ainda será esclarecido pela polícia civil.