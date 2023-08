PM baleada nas costas em Santos foi ‘salva’ por parceiro, diz Derrite

A policial militar baleada nas costas em Santos, no litoral de São Paulo, só não morreu pela ação dos bandidos devido a uma rápida tomada de decisão do outro PM que estava com ela na ocasião, afirmou o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Ao perceber que o grupo voltaria para realizar mais disparos contra eles, o PM se posicionou para surpreendê-los e atirou quando os criminosos se aproximaram, de acordo com ele. Um deles morreu no local.

A cabo Najara Gomes foi atingida em frente a uma padaria no bairro Campo Grande, na manhã dessa terça-feira (1º). Ela estava com a viatura estacionada na esquina das ruas Evaristo da Veiga e Visconde de Cayru. Após o episódio, ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Santos para receber atendimento médico.

Derrite informou que o companheiro de farda de Najara relatou que, no momento, pensou que os bandidos poderiam estar se aproximando para atirar novamente devido ao barulho do carro deles. “Colocou-se numa posição estratégica e surpreendeu esses criminosos”

“Graças a essa atitude, ele não só salvou sua vida, como a vida de sua parceira”, disse o secretário.

Ele ainda explicou que, no momento do ataque, quatro homens estariam envolvidos. “Indivíduos covardes fortemente armados”, afirmou Derrite, acrescentando que o grupo fugiu após atirar contra os agentes.

O homem que foi morto durante a troca de tiros era procurado pela Justiça por sequestro, segundo o secretário. “Agora, estamos vendo se ele estava nesse veículo, é o processo que a Polícia Civil está tentando concluir”, afirmou.

Derrite relatou que, no dia do ataque, as equipes receberam denúncias de que um homem havia descido o morro correndo, nervoso e, depois, entrou em um ônibus.

“Policiais entraram nesse ônibus, realizaram a prisão desse indivíduo e encontraram uma mochila escondida na parte inferior de um dos bancos”, disse ele, afirmando que, na mochila, haviam drogas, uma arma e uma roupa que teria sido usada por um dos criminosos durante os disparos contra os PMs.

“Ou seja, esse indivíduo preso é um dos já reconhecidos por ter praticado esse atentado contra os policiais. Está preso”, afirmou Derrite.

Outro homem também foi detido como um dos integrantes da quadrilha que fez o atentado. “Sofreu um disparo de raspão na região da cabeça […]. Foi surpreendido em uma unidade de saúde em São Vicente porque fugiu”, acrescentou.

