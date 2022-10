PM deflagra Operação Target e cumpre mandados de prisão na RMB

Com mais de 200 agentes de segurança pública empenhados, foi deflagrada, nas primeiras horas desta quinta-feira (27),a operação Target, com o objetivo de dar suporte à recondução de presos evadidos do Sistema Penitenciário. A ação da Polícia Militar na Região Metropolitana de Belém ocorre em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Polícia Civil, Polícia Científica e Guardas Municipais.

Cerca de 35 mandados de prisão devem ser cumpridos ao longo do dia pelas forças policiais, que têm como alvos foragidos do sistema penitenciário em regime semiaberto. À medida que os mandados forem cumpridos, os foragidos serão conduzidos para a Seccional de Polícia Civil da Marambaia e, em seguida, ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Texto da Ascom da Polícia Militar

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação