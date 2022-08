PM derruba a bala integrante de facção criminosa que atuava em São Domingos do Capim

Jaime da Cunha Maciel, que tinha 26 anos, morreu, na manhã desta segunda-feira, 01, ao enfrentar uma guarnição da Polícia Militar, ele que estava em posse de uma arma de fogo que falhou ao esboçar a reação e, assim, acabou atingido gravemente.

O homem foi socorrido e levado ao hospital municipal de São Domingos do Capim, a 130 quilômetros de Belém, na região da Rodovia BR-010 (Belém-Brasília), onde ainda deu entrada com vida, porém, não resistiu à gravidade do ferimento. Seu corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Castanhal.

A Polícia Militr, ao efetuar o auto de resistência na Delegacia de Polícia de São Domingos do Capim, informou que fazia rondas pela 8ª Rua, uma área de conflito por circular diversos suspeitos de tráfico de drogas, onde percebeu um sujeito em atitudes suspeitas. Incontinenti, a guarnição desembarcou da viatura para fazer busca pessoal no homem, logo identificado como Jaime da Cunha Maciel. Nessa ocasião, ele sacou uma arma e fez um disparo em direção aos policiais, sendo que sua arma falhou. Para conter a agressão, houve necessidade de efetuar disparos em direção ao suspeito, que caiu gravemente ferido.

Em meio à confusão que se formou, os demais suspeitos que rondavam pela área tomaram rumo ignorado. A PM tomou as providências cabíveis e irá continuar em diligências no sentido de conter a ação de traficantes no Capim.

Imagem: Divulgação