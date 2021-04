PM desarticula ponto de tráfico de drogas em Parauapebas

Na última sexta-feira, 16, policiais militares do do 23° Batalhão (23° BPM), prenderam um homem no município de Parauapebas, região sudeste do Pará, suspeito de cometer crime de tráfico de drogas.

Uma equipe da unidade realizava o policiamento pelo bairro Rio Verde, quando foram acionados por populares que um possível ponto de venda de drogas em um imóvel na região.

Os policiais foram até o local e encontraram o tio do suspeito que permitiu a entrada da equipe na casa. No quarto do suspeito foram encontrados 879g de maconha, 104,00 reais, um rolo de papel filme, uma faca e uma tesoura que eram utilizadas na embalagem dos entorpecentes.

O suspeito foi conduzido junto do material apreendido para a 20° Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.