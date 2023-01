PM descobre e destrói um novo plantio de maconha em Nova Esperança do Piriá

Mais de 1800 pés de maconha foram apreendidos nesta terça-feira, 24, por policiais militares da 10ª Companhia Independente, unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional VII. Os traficantes conseguiram fugir depois de trocarem tiros com a guarnição da polícia. Nenhum policial se feriu na refrega.

Os fatos se passaram numa área de mata fechada na zona rural do município de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará, zona Guajarina.

Conforme informações da polícia, guarnições faziam rondas de rotina pela área, quando receberam denúncias de que no Ramal do Abóbora havia uma extensa plantação de maconha e ao menos cinco pessoas armadas. Em diligências ao local indicado, os militares foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve o revide e os criminosos fugiram entre as matas. Os policiais avançaram e conseguiram localizar a plantação que foi totalmente destruída.

Na operação, agentes policiais apreenderam cinco tabletes e um saco de serrapilheira cheio de maconha e mais de 1800 pés da erva maldita, além de uma prensa.

TRÁFICO

Uma grande quantidade de maconha já estava em processo de secagem para ser distribuída pelos traficantes. Todo o entorpecente e o material encontrado foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança do Piriá.

A Polícia Civil do Pará informou que na manhã de hoje, a Delegacia de Polícia Civil do município de Nova Esperança do Piriá realizou a incineração de 130 quilos de entorpecentes que estavam retidos na unidade policial.

Os entorpecentes foram apreendidos em uma plantação ilegal, localizada na zona rural do município, no último domingo, 22.

Como não houve autuação flagrancial do caso, a apreensão foi comunicada ao Ministério Público, que determinou que uma amostra fosse guardada para a realização de um trabalho pericial, e o restante do material fosse incinerado.

A queima do material apreendido em Nova Esperança do Piriá foi a terceira realizada pela Polícia Civil nos últimos dias. Antes dela, outros 15 quilos de drogas foram incinerados após apreensão em uma embarcação, no Marajó, além de 700 pés de maconha localizados na zona rural de Tomé Açu, e que teriam sido cultivados por indígenas da região.

Imagem: Divulgação