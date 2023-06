PM do Pará promove mais 125 militares para atuar no combate à criminalidade

O Governo do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPA) realizou, nesta sexta-feira (23), a solenidade de conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais da PMPA, denominada turma “Ualame Fialho Machado”, que promoveu a formação de 125 novos oficiais da corporação que vão poder atuar nas ações de combate à criminalidade e na ordem pública por todo o estado. A cerimônia aconteceu na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém.

O evento foi presidido pelo governador do Estado, Helder Barbalho, que destacou a importância dessa promoção aos praças que agora vão poder atuar nas funções de oficialato da Polícia Militar, com o intuito de reforçar as ações de segurança dentro da estratégia de redução e combate à criminalidade.

“Essa oportunidade de fortalecer a carreira de praças da Polícia Militar do Estado que agora passam para o quadro de oficiais, e com isto, nós ampliamos a cobertura de oficiais para todo o estado do Pará, com 288 novos oficias formados somente nesse mês em duas turmas. isso garante ampliação do nosso efetivo, qualificação, e claro, mais segurança para a população. Continuaremos investindo em mão de obra qualificada, promovendo cursos permanentes para que nossos policiais estejam qualificados para bem servir a nossa sociedade dentro da estratégia de redução e combate à criminalidade garantindo segurança e paz para a população”, ressaltou Helder Barbalho.

A turma denominada “Ualame Fialho Machado”, formou 125 novos oficiais que serão distribuídos pelos municípios do estado para reforçar o efetivo no interior.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, homenageado pela turma, ressaltou a honra em nominar uma das maiores turmas de promovidos da PMPA.

“Primeiramente é um prazer enorme ser homenageado com o nome da turma dos novos oficiais da polícia militar. A maior turma de oficiais do Curso de Habilitação de Oficiais, sendo 125 novos oficiais que incorporam a nossa briosa Polícia Militar. Estes que já eram praças e que possuem uma larga experiência na instituição, serão distribuídos no interior e vão poder atuar no enfrentamento à criminalidade e colaborar para nossa tão sonhada paz social” falou o titular da Segup.

Para o comandante geral da Polícia Militar, essa é mais uma conquista da Corporação que ganha novos policiais para atuarem em áreas estratégica dentro da policia. “Essa formação é muito importante pra nós e para o nosso quadro de administração que vão reforçar toda a nossa estratégia de policiamento. Esse que é um curso difícil, com algumas anos de formação, e agora todos estão aptos para atuar nas nossas atividades. sendo esse nosso principais objetivo dentro da corporação” pontuou o coronel, Dilson Júnior

A formação dos novos oficiais da Polícia Militar teve duração de um ano de estudos. Agora, os formandos estão habilitados a exercer as atividades operacionais e administrativas, para atuar na garantia da preservação de vidas e no combate à criminalidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará