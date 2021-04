PM encerra festa rave clandestina com aglomeração e consumo de bebida alcoólica, em Moju

A Polícia Militar (PM) encerrou uma festa rave clandestina com aglomeração de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas, na Vila Olho D’água, no município de Moju, nordeste paraense. O organizador do evento irregular foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.

Segundo informações da PM, uma equipe recebeu uma denúncia informando sobre a festa clandestina e, de posse das informações, seguiu para o local. Ao chegarem no endereço, os militares flagraram a festa, que ocorria em desconfirmidade com as normas estabelecidas pelo decreto estadual de prevenção à pandemia de covid-19.

Além de estarem aglomerados, os participantes da festa estavam sem máscara de proteção e consumindo bebidas alcoólicas. O proprietário do local fugiu e deixou para trás materiais de som e iluminação, além de pacotes de cerveja.

Ao final da ocorrência, o promotor do evento foi localizado. Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: O Liberal

por: Redação Integrada

Foto: Ascom/ PM