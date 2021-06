PM encontra homem morto sendo devorado por peixes em lago

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando no último sábado (11), no Lago de Coari, no Amazonas. A vítima, que vestia uma bermuda jeans, camisa cinza e usava uma máscara de proteção contra a Covid-19, estava sem partes da pele que foram comidas por peixes.

Identificado pela polícia como Francisco Silva da Costa, de 50 anos, ele teria sido visto pela última vez perto do local onde ocorreu o crime. Nesta segunda-feira (14), foram realizados exames para saber a causa da morte. Os agentes ainda não sabem se o homem teria caído, se afogado e comido por peixes, ou teria sido assassinado e jogado no lago.

O caso ainda está sendo investigado para saber as circunstâncias do ocorrido.

Fonte: O Liberal