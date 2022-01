PM expulsa policial militar que matou cachorro a bala na Pedreira

Foi expulso da Polícia Militar, ontem, sábado, 08, o cabo que, no ano passado, matou um cachorro, no bairro da Pedreira, em Belém. Em suas redes sociais, na noite do último sábado (08/01) o abrigo @aufamilyabrigo destacou a decisão.

“Militar que matou o cachorro Lobinho no Natal de 2020 foi expulso da PM. Decisão histórica para a causa animal”, escreveu.

A punição disciplinar de exclusão do militar foi a “bem da disciplina”. O cabo Luiz Augusto de Almeida da Silva era lotado na Companhia Independente de Policiamento Turístico – CIPTUR. O crime ocorreu na esquina de um prédio localizado na Angustura com a Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém.

Testemunhas disseram, à época, que os tiros foram dados de forma gratuita, entre 6h30 e 7 horas da manhã. Antes, o autor dos disparos teria perguntado se cão tinha dono. O caso foi denunciado pelas redes sociais e ganhou grande repercussão.

ATROPELADOR

Nesta semana, um homem dirigindo um ônibus de cor branca, em uma via pública do minicípio de Moju, na região de Tomé-Açu, passou por cima de vários cachorrinhos ainda filhotes. Ao menos quatro deles morreram. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, posto que, agora, no Pará, é crime matar ou atropelar animais e não prestar socorro.

A Polícia Civil de Moju já tem o nome do motorista atropelador, assim como, da empresa proprietária do ônibus. Ambos já fora intimados para prestarem depoimento, mas não compareceram. O inquérito está em transcurso.

Pelo que foi mostrado nos vídeos de segurnaça onde ocorreu a barbárie, o condutor do ônibus, que tinha a possibilidade de freiar e evitar o atropelamento, ignorou os cachorrinhos e passou por cima de todos sem dó nem piedade, o que caracterizou o crime e ele poderá ir parar atrás das grades.

A Sociedade de Defesa e Proteção aos Animais está atenta aos acontecimentos e exigindo enérgicas providências contra o criminoso.

Imagem: Reprodução