PM fecha casa usada como ponto de venda de drogas em Itaituba

Militares do Grupamento Tático Operacional (GTO), localizaram e prenderam um homem por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (2), no município de Itaituba, sudoeste paraense.

A equipe policial que integra o Comando de Policiamento Regional X (CPR X), chegou até o endereço do suspeito após apurar diversas informações de que a casa em que ele morava funcionava como ponto de venda de drogas.

Ao chegarem no local, os policiais foram autorizados pelo suspeito e realizar a revista domiciliar e durante as buscas foram encontradas 549 gramas de maconha, 83 gramas, dois aparelhos celulares e ainda a quantia de R$1.383 referente as venda dos entorpecentes.

O homem foi preso em flagrante e apresentado junto com o material entorpecente na delegacia de Itaituba, onde foram tomadas as devidas providências.

Fonte: Portal Tailândia