PM forma turma em Policiamento Ambiental para atuação na Operação Curupira

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPA) e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), realizou na tarde desta quinta-feira (16) a solenidade de formatura dos concluintes da I Capacitação de Policiamento Ambiental de 2023. A cerimônia, presidida pelo comandante-geral da PM, coronel José Dilson Melo de Souza Júnior, foi realizada no auditório do Quartel do Comando-Geral, em Belém.

A capacitação, realizada entre os dias 06 e 14 de fevereiro, iniciou com 80 militares do efetivo do CPA, Comando de Policiamento da Capital (CPC I), CPC II e do QCG. Setenta concluíram o curso, destinado a atender às demandas estaduais relacionadas ao decreto estadual que estabelece Estado de Emergência Ambiental em 15 municípios, prevendo a intensificação da fiscalização para coibir ilícitos ambientais, como desmatamento e garimpo ilegal.

O comandante do CPA, coronel Helderley Souza de Oliveira, reforçou que a capacitação faz parte de um grande planejamento do governo do Estado para diminuir os índices de desmatamento no território paraense. “Hoje tivemos o encerramento da I Capacitação de Policiamento Ambiental. São 70 policiais militares habilitados para serem empregados, a partir deste momento, em qualquer missão em que seja necessária a participação do efetivo do Comando de Policiamento Ambiental. Embora eles não façam parte do CPA, eles serão empregados juntamente com policiais militares do CPA em várias frentes da Operação Curupira, lançada recentemente pelo governo do Estado”, informou o coronel Helderley.

Durante a solenidade foram entregues equipamentos de contenção e resgate de animais, como pinça, cambão e caixas de transporte, adquiridos por meio de emenda parlamentar, no valor de R$ 48 mil, proposta pelo ex-deputado estadual Miro Sanova. Os equipamentos são importantes para as atividades de policiamento ambiental, considerando as especificidades das ocorrências em que a tropa do Batalhão Ambiental atua.

Preparados para a missão – “Após uma semana de muito esforço e distância da família, essa 1ª turma da Capacitação Ambiental vai desempenhar um papel muito importante para as ações das novas políticas de combate ao desmatamento implementadas pelo governo do Estado. Agora, todos estão plenamente capacitados para atuar nas fiscalizações que serão realizadas nos municípios incluídos no decreto estadual. As missões são em terrenos de difícil acesso, regiões de mata, áreas alagadas. Esse treinamento é extremamente necessário para que os militares formados possam fazer parte do esforço multi-institucional que faz parte da Operação Curupira”, frisou o coronel Dilson Júnior.

Também participaram da solenidade o chefe do Estado-Maior Geral da PM, coronel Marcelo Ronald; chefe do Departamento-Geral de Operações (DGO), coronel Sérgio Ricardo Neves; chefe, em exercício, do Departamento-Geral de Educação e Cultura (DGEC), coronel Walder Braga; comandante do BPA, major Moura, e oficiais e praças da PM, além de representantes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor).

Texto: Ascom/PM

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação