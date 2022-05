PM localiza e destrói 1,5 mil pés de maconha no Pará

Na manhã da última segunda-feira (23), equipes da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) localizaram e destruíram cerca de 1,5 mil pés de maconha em uma área de mata fechada no município de Moju, região nordeste do Pará. O município é considerado um dos maiores produtores da droga no estado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram até o local depois de receberem denúncia sobre um plantio de maconha em vilarejo situado no quilômetro 50 da rodovia PA-151. Após a informação, duas viaturas da unidade realizaram diligências até o terreno e confirmaram a denúncia. A plantação tinha aproximadamente 1,5 mil pés da erva, que foram arrancados.

Boa parte foi queimada ainda no local e outra transportada até a Delegacia de Polícia Civil do município, para as providências cabíveis.

Fonte: Debate com informações do Native News Carajás