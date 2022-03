PM mata suspeito de homicídio e recebe aplausos da população na zona rural de Muaná, Arquipélago do Marajó

Um indivíduo, não identificado, morreu durante uma refrega com a Polícia Militar, na última segunda-feira (14), suspeito de roubar e matar o ribeirinho, Joelson Miranda, 38 anos, neste sábado (12), na localidade do Rio Cajuúba, na zona rural de Muaná, Arquipélago do Marajó.

De acordo com a PM, a refrega terminou por volta de 11h, depois que os militares encontraram o suspeito no meio do mato, mas foram recebidos com uma arma apontada em direção a guarnição. Os policiais reagiram e dispararam 4 vezes, acertando dois tiros na região abdominal do indivíduo.

Embora ferido, o desconhecido ainda tentou fugir e atirar contra os militares. O suspeito foi levado de barco até a sede de Muaná, onde os moradores receberam os policiais com aplausos e gritos de incentivo. Uma espingarda (calibre 38) e munição deflagrada foram encontradas com o bandido. A PM encaminhou o ferido para o Hospital Municipal de Muaná (HMM), mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A confusão começou no sábado (12) quando um bando tentou roubar a casa de João da Mata Andrade Miranda, morador do Rio Cajuúba, sem sucesso, pois um dos assaltantes saiu ferido a facão. No domingo (13), o bando teria voltado para se vingar e para assassinar Joelson Miranda, 38 anos, num crime brutal que teria envolvido o cárcere e humilhação de toda a família.

Os moradores de Muaná ficaram aterrorizados com a ação dos bandidos e aplaudiram bastante os policiais que chegaram à sede do município com o baleado sendo carregado num “pau de arara”. As equipes seguem nas buscas para capturar os demais integrantes da quadrilha.

Fonte: Portal Debate, com Notícias Marajó