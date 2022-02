PM prende idoso acusado de estupro de 4 adolescentes em Curralinho, no Marajó

O idoso, Leocádio Rodrigues da Silva, foi preso, na tarde desta quarta-feira (16), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, acusado de estupro de vulnerável, expedido pela Comarca de Curralinho, no Arquipélago do Marajó, nordeste do Pará.

A Polícia Militar cercou a casa do suspeito, localizada no bairro Marambaia, e efetuou a captura do indivíduo. Leocádio Silva é suspeito de abusar de várias crianças. De acordo com a juíza, Claudia Ferreira Lapenda Figueiroa, a prisão preventiva do acusado visa a evitar a coação às vítimas no decorrer das investigações.

Segundo o despacho da magistrada, o idoso recebia diversas adolescentes em sua casa e se aproveitava da vulnerabilidade social e financeira para praticar abusos sexuais contra as jovens. Quatro garotas fazem parte das investigações.

