PM prende marido que mantinha esposa e filhos em cárcere privado no oeste do Pará

O indivíduo, identificado como Daniel Carvalho, 23 anos, foi preso, na noite desta segunda-feira (7), suspeito de manter a esposa em cárcere privado, na região conhecida como “Núcleo A”, localizada no Assentamento Rio Cururuí, distante cerca de 80 quilômetros do centro urbano da cidade de Pacajá, no sudoeste do Pará.

A vítima, Jociane da Silva Rodrigues, 25 anos, contou para a Polícia Militar que estava impedida de sair de casa, há mais de 30 dias. O suspeito ainda tomou o cartão do Renda Brasil e o aparelho celular para que a companheira não fizesse contato com a família dela.

A PM foi acionada por volta de 19h20 para averiguar a denúncia de que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere privado e sofrendo as mais variadas formas de violência pelo marido no Assentamento Rio Cururuí. A chegar ao local indicado, a PM encontrou a vítima e mais dois filhos, um bebê de colo e uma criança de 7 anos escondidos no meio do mato.

Durante as buscas pelo suspeito, Daniel Carvalho foi encontrado com uma faca na cintura, no interior de um bar, “tomando umas cachaças”, e recebeu voz de prisão. A vítima relatou que a faca encontrada com o marido, era utilizada para ameaçá-la de morte durante as sessões de tortura.

Depois da prisão de Daniel, Jociane Rodrigues saiu do meio de uma região de mato, toda molhada, e acompanhada pelas duas crianças. Ela relatou para os policiais que sofreu um aborto, no mês de outubro de 2021, devido às constantes surras que levava do marido.

Na casa do elemento, os policiais localizaram uma espingarda de fabricação caseira, em condições de uso, que também era usada como instrumento nas práticas de ameaças de morte contra a esposa e filhos. O meliante recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Pacajá.

Fonte: Portal Debate, com Portal HS