PM prende quadrilha de traficantes em Salinópolis

Um bando formado por seis pessoas do sexo masculino foi preso por uma guarnição da Polícia Militar no Morro da Coca-Cola, em Salinópolis, a 240 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, região do Salgado. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia do município, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.



Segundo a PM, a guarnição chegou aos suspeitos por meio de apurações após o recebimentos de denúncias. A polícia não informou, no entanto, se com os acusados havia drogas suficientes para enquadramento por tráfico de entorpecentes nem se foram apreendidas armas com os suspeitos.

De acordo com a Polícia, os suspeitos não reagiram, mas suas identidades não foram divulgadas.

A ação ocorreu durante o final de semana como parte dos trabalhos para garantir segurança aos veranistas que curtem férias em Salinas.