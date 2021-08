PM prende três homens que tentavam arrombar caminhão dos Correios no sudeste do Pará

A Polícia Militar prendeu três homens por tentativa de furto, no município de Ulianópolis, na região sudeste do Pará. A ação policial ocorreu na madrugada do último sábado, 21, no momento em que os agentes da unidade, que integra o Comando de Policiamento Regional VI, sediado em Paragominas, estavam realizando ações de policiamento ostensivo na rodovia BR-010.

Em uma área escura da via, a PM abordou o condutor de um carro de passeio, que estava parado no acostamento. O suspeito estava com um rádio transmissor na cintura, um lacre dos Correios, além de alicates e outros objetos usados em crimes de arrombamento.

Momentos depois, os policiais militares localizaram dois suspeitos na cabine do caminhão dos Correios. De posse de outro rádio transmissor, os homens confessaram que estavam prestes a furtar os objetos armazenados na carroceria do caminhão.

Os três suspeitos e as ferramentas apreendidas foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis para a realização dos procedimentos administrativos legais.

Com informações da PM/PA

Fonte: Blog Zé Dudu