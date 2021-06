PM prende vulgo ‘Chimbinha’ por tráfico de drogas e assaltos em Moju

A Polícia Militar de Moju prendeu no último domingo, 30, um homem identificado como Elison de Souza, mais conhecido como ‘Chimbinha’. O suspeito estava na companhia de mais um comparsa, que foi identificado como Warley de Souza Lima Santos, conhecido como ‘BB’.

Segundo a Polícia Militar, durante vários dias, as guarnições têm recebido as informações de que ‘Chimbinha’ praticava assaltos na cidade. Durante abordagem policial, foi encontrada uma quantidade de maconha no bolso do acusado e, dentro da residência, foram encontradas mais drogas e duas armas, todas municiadas.

A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, em Moju. ‘Chimbinha’ deverá responder por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Fonte: Roma News