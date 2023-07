PM promove cultura de paz entre veranistas nas vias de acesso e nas praias de Salinas

Além das estratégias preventivas para coibir roubos, furtos e outros crimes durante período de veraneio, a Polícia Militar do Pará, por meio do Regimento de Polícia Montado (RPMONT) e Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), promove “cultura de paz” com as famílias e, principalmente, com público infantil, nas praias de Salinópolis e na rodovia PA-124, que dá acesso ao município.

O RPMONT (Cavalaria), unidade que integra o Comando de Missões Especiais (CME), reforça ações ostensivas e promove cultura de paz, junto às crianças, na praia do Atalaia e Orla do Maçarico, todas as noites.

A aproximação com o público infantil, permitindo o contato com o animal, é uma estratégia usada pela unidade – que é a mais antiga da PMPA -, visando a ampliar os laços de amizade entre a instituição bicentenária e a sociedade, tal como aproveita o momento lúdico para promover, junto aos mais jovens, a valorização do trabalho e respeito ao próximo.

Já o BPRv, atua de forma integrada, com agentes do Detran nas ações educativas e de fiscalização do trânsito nas rodovias que dão acesso às principais praias e balneários nos feriados prolongados e férias escolares.

Na rodovia PA-124, que dá acesso à Salinópolis, os condutores de veículos recebem instruções preventivas dos agentes de segurança pública e podem interagir com o Cosplay do Capitão América, interpretado pelo sargento Gillard.

Integração – A ação integrada entre órgãos de trânsito tem por objetivo alertar e orientar os condutores para os cuidados importantes no período do veraneio, como utilização dos equipamentos de segurança, estar descansado e não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir. Outro orientação é não fazer ultrapassagens em locais proibidos, sendo estas condutas as causas mais recorrentes de acidentes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação