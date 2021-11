PM realiza aula inaugural do VI Curso Operacional de Rotam e Choque Ligeiro

A Polícia Militar do Pará realizou, na tarde desta sexta-feira (05), a Aula Inaugural do VI Curso Operacional de Rotam e Choque Ligeiro (COR), ano 2021. O capitão Antônio Emanuel, da Rota da PM de São Paulo (SP), ministrou a aula na sede do Quartel do Comando-Geral, em Belém, com as presenças do secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, e do comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

Uma solenidade militar marcou o início oficial das atividades do curso, que será realizado durante 60 dias, com uma matriz curricular de 20 disciplinas, distribuídas em 600 horas/aula. O curso tem 33 alunos, sendo 29 policiais militares do Pará, selecionados depois de serem aprovados na inspeção de saúde e nos testes de aptidão física.

Agora, eles assistirão às aulas das disciplinas Direitos Humanos, Filosofia de Polícia Comunitária e Fundamentos Jurídicos da Atividade Policial, em sala de aula, e Tiro Tático Policial, Operações em Áreas de Selva e Operações de Choque Ligeiro em ambientes externos, por meio de simulações sobre como a unidade atua nos centros urbanos e áreas rurais.

“Para integrar a tropa especializada da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas), e ostentar a boina e o braçal da unidade, o agente de segurança pública precisa passar por essa fase, que é rígida e vai exigir bastante, principalmente do psicólogo. O militar precisa estar ciente que vai enfrentar dificuldades, mas ele não pode desistir dos seus sonhos”, frisou o comandante da Rotam, tenente-coronel Fábio Barra.

“Temos o desafio de preparar o maior curso de radiopatrulhamento tático do Estado do Pará, com alto nível teórico e prático, tanto na área de patrulhamento urbano quanto rural, visando prestar um serviço de excelência para combater a violência e inibir crimes com técnica e eficiência”, ressaltou o coronel Dilson Júnior.

Investimentos – O VI COR visa especializar policiais militares para atuação em ocorrências complexas ou potencialmente violentas, que extrapolam a capacidade do policiamento ordinário, como combate ao crime organizado, escoltas especiais, controle de distúrbio civil e outros casos de alto grau de periculosidade.

O secretário Ualame Machado, que presidiu a cerimônia, destacou os investimentos na capacitação dos policiais militares. “Somente neste semestre, esta é a quarta aula inaugural de cursos diferentes que eu tenho a honra de prestigiar na PM. O que só confirma que a nossa proposta dos três Is – Inteligência, Integração e Informação -, está sendo colocado em prática na PM e nos demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública. Tudo isso, graças aos investimentos realizados pelo governo do Estado, que tem valorizado a capacitação das forças de segurança pública”, frisou o titular da Segup.

Texto: Josuelton Chagas – Ascom/PMPor

Governo do Pará (SECOM)

Foto: soldado PM Renata Costa