PM realiza reunião estratégica para definir ações no clássico ReXPa na segunda-feira (17)

A Polícia Militar, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), realizou reunião estratégica para alinhar ações preventivas para o clássico entre os Clubes do Remo e Paysandu, às 20h, da próxima segunda-feira (17), no estádio do Mangueirão, em Belém.

O encontro realizado, na quinta-feira (13), na sala de imprensa anexa ao estádio, contou com oficiais militares que atuam nas Unidades Operacionais da Região Metropolitana de Belém, e, também, com a participação de representantes dos dois clubes de futebol e dos demais órgãos de segurança pública.

A reunião teve como finalidade nortear os planejamentos táticos e operacionais, orientando o emprego de metodologias, recursos e tecnologias no policiamento preventivo e repressivo.

“O planejamento foi bem feito, todos têm experiência em praças desportivas, mas o que vai definir o sucesso da nossa missão é o comprometimento de todos. Essa partida vai exigir muito de nós e precisamos ter a máxima atenção para dar tudo certo”, avaliou o coronel Orlandino, que estará no comando das operações durante o clássico do futebol paraense.

Fonte: Agência Pará/Foto: Renata Costa/SD PM