PM recebe nova sede do CPR IV em Tucuruí

Os militares que atuam no município de Tucuruí, no sudeste paraense, vão contar a partir de hoje (20) com uma estrutura que vai garantir o aperfeiçoamento e a continuidade das ações estratégicas de segurança pública na região. O Governo do Estado entregou o novo prédio do Comando de Policiamento Regional IV (CPRI) na tarde desta quinta-feira, na Vila Permanente.

O prédio ampliado e reformado vai proporcionar aos militares que integram o CPR IV um espaço com salas climatizadas, recepção, alojamento feminino e masculino, refeitório, cozinha, banheiros, seções e sala de limpeza. Além disso, a unidade vai oferecer uma área externa destinada para solenidades militares e estacionamento de viaturas.

A restruturação do CPR IV foi viabilizada através da cessão de um antigo imóvel por parte Eletronorte e da parceira firmada entre a Prefeitura de Tucuruí e a PM, que garantiu a adequação, reforma e outras iniciativas que possibilitaram o novo prédio.

“O CPR IV está localizado em uma área estratégica geograficamente, e por isso precisa de uma estrutura boa e digna para que possamos implementar as ações de policiamento e servir as comunidades dos municípios da região do Lago de Tucuruí “, comentou o Comandante do CPR IV, Coronel Dumont Viegas.

O Comando Operacional Intermediário (Coint) coordena as ações de segurança pública por meio do planejamento e execução de ações estratégicas de policiamento, além de outras iniciativas de cunho operacional e preventivo na região do Lago de Tucuruí; abrangendo os municípios de Tucuruí, Tailândia, Jacundá, Goianésia do Pará, Breu Branco, Novo Repartimento e Pacajá.

O governador Helder Barbalho, esteve presente na entrega e visitou as instalações da nova unidade militar. Na ocasião, ele destacou os avanços que a conclusão da obra vai trazer não somente para a sociedade, mas também à tropa que atua na atividade meio e fim da corporação.

“É fundamental que nós possamos reforçar as ações de segurança pública para trazer paz para a nossa população. Com este novo Comando de Policiamento Regional a Polícia Militar se reestrutura para bem servir e estar presente em toda a Região do Lago”, pontuou o chefe do poder executivo estadual.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, comentou sobre os benefícios que a restruturação do espaço vai trazer. “Com esta reforma, nós teremos melhores condições de trabalho, e uma sede digna para que seja gerida a segurança pública da Polícia Militar naquela região, e a partir disso, serem emanadas as decisões para que a tropa cumpra seu papel”, frisou o titular da Segup.

O ato de entrega contou também com a presença comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior, o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, além de outras autoridades civis e militares.

Texto: Matheus Soares/Ascom PM

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: agência Pará