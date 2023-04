PM reforça a capacitação de efetivos para atuar no combate ao desmatamento no Pará

O Comando de Policiamento Ambiental (CPA) da Polícia Militar do Pará, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), realizou na tarde desta quinta-feira (05), a solenidade de formatura da III Capacitação em Policiamento Ambiental, destinada a policiais militares. A cerimônia foi realizada nas dependências do Batalhão de Polícia Ambiental, no bairro do Curió Utinga, em Belém.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante do CPA, coronel Helderley Souza de Oliveira, e contou com a presença do comandante do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX), coronel Vilhena, do tenente-coronel Euller, comandante do Batalhão de polícia de Choque (BPChoque), do Comandante do BPA, Major Moura, anfitrião do evento, além de oficiais e praças da PM e familiares dos concluintes.

A capacitação que ocorreu entre os dias 27 de março e 05 de abril, iniciou com 115 militares do efetivo do CPC I, CPC II, CPR III, CPR IX, CPR XI, CPR XII, CME, CPE e do QCG. 114 concluiram o curso foi idealizado para atender as demandas estaduais relacionadas ao Decreto estadual que estabelece o Estado de Emergência Ambiental em 15 municípios, prevendo a intensificação da ações de fiscalização com objetivo de coibir a ocorrência de ilícitos ambientais, como desmatamento ilegal, criação de áreas de garimpos, entre outros.

Disciplinas – Os 114 formandos tiveram instruções de disciplinas inerentes ao policiamento ambiental como Legislação Ambiental, Navegação Terrestre, Técnicas de Ações Imediatas (TAI), APH Tático (Atendimento Pré Hospitalar), em ambiente de selva, Noções de Conduta de Patrulha Ambiental, Nós e Amarrações e Noções de Sobrevivência na Selva, além de instruções de Tiro Policial Militar com a pistola, calibre .40, espingarda, calibre .12, e fuzil, calibre 556, realizadas no Centro de Treinamento da Polícia Militar (CTPM), no distrito de Outeiro, em Belém.

O Comandante do BPA explica que a capacitação cumpriu seu dever de preparar os militares para atuar no policiamento ambiental, principalmente, nas operações de combate ao desmatamento que ocorrem em alguns municípios do estado.

“O objetivo principal desta capacitação é preparar os policiais militares, que são oriundos de diversas unidades da corporação, para atuar de forma mais técnica na operação “Curupira”, coordenada pelo governo para combater o desmatamento. Todo o planejamento que foi implementado durante a semana foi idealizado para os policiais possam vivenciar situações do policiamento ambiental que eles terão que colocar em prática durante as ações da operação Curupira. O ambiente e as dificuldades que eles irão encontrar são o mais próximo possível do que eles vivenciaram na capacitação”, explicou o major Moura, comandante do BPA.

O Coronel Helderley, agradeceu e parabenizou todos os envolvidos com a realização da III capacitação. “Neste momento o CPA gostaria de parabenizar a equipe responsável pela coordenação, os instrutores, os formandos que aceitaram o desafio de participar da capacitação, mas principalmente, parabenizo a todos os familiares, pois sem o apoio das mães, pais, filhos, esposas, maridos, entre outros, sem o apoio dos nossos entes as nossas realizações não seriam possíveis”, finalizou o coronel, comandante do Comando de Policiamento Ambiental.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação