PM resgata cadela amarrada a mangueira na zona rural de Santa Maria das Barreiras

Na última segunda-feira (7), policiais militares do Distrito Casa de Tábua, na zona rural de Santa Maria das Barreiras, resgataram uma “cachorrinha “,amarrada a uma mangueira, sem água e comida.

De acordo com a guarnição, o animal doméstico foi localizado, via denúncia anônima, com uma corda bastante apertada no pescoço, prestes a morrer enforcada. A cadela já estava debilitada porque não existia alimentação nem água para que ela pudesse se alimentar.

Diante do flagrante crime de maus-tratos, os policiais entraram no quintal da residência e resgataram o pequeno animal. No interior do imóvel, não foi encontrado ninguém. A PM conduziu a cadela para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde ficou sob os cuidados dos servidores públicos presentes.

Punição

O Congresso Nacional aprovou Lei 14.064/2020, que altera a Lei de Crimes Ambientais, aumentando a pena relacionada ao crime de maus-tratos a cães e gatos. A pena passa de, no máximo, 1 ano e 4 meses para a pena de 2 a 5 anos de prisão.

Fonte: Portal Debate, com Blog Otávio Araújo