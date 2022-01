PM salva homem do tribunal do crime em Icoaraci

Homem é amarrado e prestes a ser assassinado por membros do chamado “tribunal do crime”, em Icoaraci, perto da Seccional Urbana quando o caso foi denunciado a policiais militares que se deslocaram até o alvo da informação.



De fato, o homem seria assassinado sem dó nem Piedade, mas teve sua vida poupada. A vítima é suspeito foi levada até a unidade policial, Para evitar prejuízo ao trabalho policial, não serão divulgados nomes da vítima, demais envolvidos, nem dia nem local da ação, já que a polícia pretende, a partir desse episódio, desvendar vários homicídios que podem ter relação com o meo grupo de assassinos. O importante no presente caso é que mais uma vida que ia se perder pro mundo do crime foi poupada por policiais.