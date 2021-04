PM se joga em rio para salvar mulher; Veja vídeo

Um policial se jogou no rio Cuiabá, na altura da ponte Mário Andrezza, em Várzea Grande, para salvar uma mulher, que não teve o nome revelado, que também havia se jogado nas águas. A imagem foi transmitida ao vivo pelo programa Olho Vivo na Cidade, da TV Cidade Verde, na manhã desta quarta-feira (28.04).



Nas imagens, é possível ver o momento em que o militar, que está em um helicóptero do Centro Integrado de Opearções Aéreas (Ciopaer), pular no rio para socorrer a mulher. A imagem é emocionante. Após se jogar, ele consegue retirar a vítima do rio.

Após a ocorrência, a mulher foi encaminha pelo Samu para um hospital. Não foi informado o atual estado de saúde dela nem por que ela teria se jogado, mas suspeita-se de depressão.

Populares informaram aos militares que viram o momento em que a mulher se jogou no rio, que ainda tentaram evitar, mas que não tiveram êxito. Outra pessoa ainda contou que chegou a entrar no rio para retirá-la, mas as correntezas fortes a atrapalhou.