PM suspeito de matar comerciante com tiro de fuzil é exonerado do cargo de major no Pará

PM suspeito de matar comerciante em Mocajuba é exonerado do cardo de major

A Promotoria de Justiça Militar informou, nesta quarta-feira (27), que foi exonerado do cargo de major da Polícia Militar Denison Carlos Vieira Ribeiro, suspeito de matar um comerciante com tiro de fuzil em Mocajuba, nordeste do Pará. Amigos, parentes e moradores de Mocajuba fizeram um protesto pela cidade nesta terça-feira (26).

O crime aconteceu no último domingo (24). O comerciante Gelquias Albuquerque Rocha de Sousa teria sido atingido pelo disparo da arma do major. O PM estava fora de serviço e teria visto a vítima brigando com outra pessoa e atirou na direção delas.

Em nota, a PM disse que não compactua com os desvios de conduta por parte de seus agentes e que todas as denúncias são apuradas com o máximo rigor pela Corregedoria Geral da PM e que comprovado o delito, medidas cabíveis serão tomadas.

O caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral da Polícia Militar e pela Promotoria da Justiça Militar. A Polícia Civil também instaurou inquérito para investigar a morte do comerciante.

Fonte G1 PA