PMB agiliza processos

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), divulgou em edição especial do Diário Oficial do Município (DOM), datada de ontem, um total de 2.067 processos administrativos (516 destes, atos que requerem publicação) do sexto caderno de processos administrativos liberados de servidoras e servidores municipais. “Desde janeiro de 2021, quando a nova gestão municipal assumiu, incluindo todos os processos que tramitaram para liberação, aproximadamente cinco mil processos foram liberados. Parte desses documentos estavam parados há mais de dez anos”, observa a secretária de Administração, Jurandir Novaes, pontuando que Edmilson Rodrigues, o prefeito, tem agilizado esses casos para botar a casa em ordem.