PMB assina contrato com empresa para gerenciamento do lixo da capital

A secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, informou à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ que, dentro de três meses, a contar dessa quinta-feira, 18, a população de Belém começará a sentir um novo modelo de limpeza pública urbana. Depois de amanhã, a prefeitura de Belém deve assinar contrato com a empresa que venceu a concorrência pública para gerenciar as questões de saneamento e de limpeza pública da capital. Trata-se da Ciclus Amazônia, antiga Natureza Viva, que é formada CS Brasil, Terra Plena e Promult.

Segundo Ivanise Gasparim, até o final do primeiro semestre de 2024, a população belenense receberá um novo aterro sanitário para receber o lixo gerado na capital, o qual foi projetado para muitos anos além de 2023, o que não aconteceu com o aterro sanitário de Marituba, projetado em 2010 e que não teve previsão futurística.

Gasparim destacou que que como tudo foi pensado em 2010, a estrutura continua a mesma, como se estivéssemos naquele ano. Entretanto, frisou, a cidade cresceu, a população cresceu e o volume de lixo aumentou. Não há conteineres, lixeira, papeleira. O resultado são os lixões a céu aberto que demandam mais gastos da prefeitura com o gerenciamento do lixo, mais homens, máquinas e caminhões trabalhando.

Lembrou a secretária – que concederá entrevista exclusiva à Super Rádio Marajoara em poucos dias -, que o aterro sanitário de Marituba não oferece mais condições. Segundo ela, o local vai funcionar por mais 15 meses por força de ordem da Justiça. Novas adaptações serão feitas, mas ela reconhece que o local, hoje, é inviável.

Agora, com a assinatura do contrato entre a PMB e a Cliclus Amzônia, começa o processo de transição para a nova realidade do lixo de Belém.

Disse ainda Gasparim que o prazo de 90 dias decorre da montagem dessa estrutura, como a aquisição de novos caminhões, nova estrutura. O morador de Belém vai sentir as mudanças gradualmente, acrescentou.

Por fim, a secretária informou que essa é uma medida emergencial que vislumbra os próximos 30 anos, com investimentos privados, uma Parceria Público Privada.

Conforme Ivanise Gasparim, outra mudança é a otimização do tempo. Os caminhões coletores de lixo deixarão os resíduos em uma área no começo da Rodovia BR-316, não precisando mais ir até Marituba. Haverá economia de tempo e recursos públicos com combustível, além do realinhamento da nova logística dos resíduos. Será um trabalho que se direcionará para Belém, capital, Icoaraci e Outeiro.

