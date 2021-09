PMB revitaliza patrimônios públicos para manter viva a história de Belém

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) está com plano de revitalização dos patrimônios do município que se encontram, atualmente, em situação de abandono, total ou parcial. Esta é a situação de quatro imóveis, localizados no centro da capital paraense, mas que estão com reformas previstas com outros 12 prédios.

Um dos principais objetivos da ação de governo é tentar reduzir, a longo prazo, os gastos com aluguéis de imóveis que abrigam órgãos municipais, fato esse apresentado na primeira reportagem desta série que vem abordando este assunto e que você pode ser conferido AQUI.

Nesta segunda reportagem da série o foco são o antigo prédio do Portal do Trabalhador, a nova sede da Procuradoria Geral do Município (PGM) e as antigas sedes administrativas da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

A edificação de dois pavimentos localizado na rua Gaspar Viana, esquina com a avenida Assis de Vasconcelos, no bairro da Campina, receberá reparos físicos e ganhará nova funcionalidade. No espaço já funcionou o Portal do Trabalhador e um Shopping Popular, geridos pelo então Fundo Ver-o-Sol, atual Banco do Povo, e pela Secretaria Municipal de Economia (Secon). O espaço já foi vistoriado pela Defesa Civil de Belém e pela Semad e aguarda liberação de recursos para o início das obras e pela decisão da sua funcionalidade na administração pública municipal.

Com uma arquitetura histórica e imponente, o prédio onde funcionava a antiga sede administrativa da Secretaria Municipal de Finança (Sefin), na rua Gaspar Viana , no bairro da Campina, é outro imóvel que encontra-se totalmente sem uso há cerca de sete anos. Mas, com a atual gestão, irá receber revitalização completa. A Prefeitura ainda não decidiu a destinação do imóvel, mas neste primeiro momento a indicação é que abrigue serviços das áreas da economia ou da previdência. O patrimônio já foi vistoriado pela a comissão responsável pelas reformas.

“Essa iniciativa da prefeitura é muito boa, esse prédio é tão bonito e bem localizado para ficar abandonado. A melhor lembrança que eu tenho dele era o movimento de passageiros que tinha aqui para a gente. Esses passageiros eram servidores e a própria população que buscava a Sefin”, lembra João Tadeu Barbosa, taxista há mais de 25 anos no ponto localizado na frente da antiga sede administrativa da Sefin.

PGM – Outro espaço que deve receber reforma na atual gestão municipal é a nova sede da Procuradoria Geral do Município de Belém (PGM), localizada na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Ó de Almeida, no bairro da Campina. O prédio de três andares é considerado um patrimônio histórico devido sua arquitetura. Por esse motivo, além da reforma, passará por um trabalho de restauro.

O imóvel que já foi de propriedade do Governo Federal, onde funcionou por diversos anos o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na cidade, atualmente é de domínio do município de Belém e sediará a PGM. Para a obra, a PMB já tem verba liberada e os trâmites se encontram em processos licitatórios.

Atualmente sediada no Memorial dos Povos, espaço com função inicial para ser uma galeria de arte, a Fundação Cultura do Município de Belém (Fumbel) no passado funcionou em um casarão histórico de dois andares localizado ao lado da Catedral da Sé, em frente à praça Frei caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha, e que hoje se encontra totalmente abandonado e deteriorado. Esse é mais um que será recuperado e devolvido à Fumbel.

Para o historiador Vanilson Nunes Melo, que trabalha na Catedral de Belém, que fica ao lado da antiga sede da Fumbel, “ver esses patrimônios ganharem reparos é algo maravilhoso”. Na opinião dele, mostra o compromisso da gestão principal com o bairro da Cidade Velha, área com grande concentração de imóveis históricos, como é o caso do antigo prédio da Fundação. Vanilson ainda comenta dizendo que “espera ver o mais breve possível a antiga sede da Fumbel totalmente reformada”.

Aqueles são apenas quatro imóveis, de um total de 16 partrimônios da PMB que deverão ser entregues à população totalmente revitalizados, oferecendo não apenas serviços ao codadão, mas conhecimento sobre a história da cidade.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira