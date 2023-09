PMPA amplia ações ostensivas para a 26ª Feira Pan-Amazonônica do Livro, em Belém

Visando garantir a segurança, a ordem pública e o bom desenvolvimento dos eventos da “26ª Feira Pan-Amazonônica do Livro e das Multivozes 2023”, que ocorre entre os dias 09 e 17 de setembro, no Hangar – Centro de Convenções, em Belém, a Polícia Militar, por meio do Departamento Geral de Operações (DGO), elaborou planejamento estratégico que prevê reforço policial e ações integradas com os demais órgãos da segurança pública.

Promovida pelo Governo do Estado do Pará, a Feira Pan-Amazônica do Livro ocupa posição de destaque no ranking das feiras do Brasil e deve receber um público estimado de 500 mil espectadores e amantes dos diversos gêneros literários nos nove dias de palestras, apresentações culturais, lançamentos de livros de autores regionais, entre outros atrativos.

A partir deste domingo (10), a PMPA disponibiliza 126 policiais militares, diariamente, até o último dia do evento. Os agentes serão divididos em dois turnos de serviço e atuarão nas modalidades a pé (40), montado (12), em viaturas (66) e diciclos (08), para coibir roubos e outros crimes no entorno do Hangar. Além do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), unidade responsável pelo policiamento preventivo no bairro do Marco, a área contará com suporte de militares que atuam nos Comandos de Policiamentos de Missões Especiais (CME), Especializado (CPE), Ambiental (CPA) e Quartel do Comando Geral (QCG).

Fonte: Agência Pará Foto: PMPA